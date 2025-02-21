В Кузнецке сгорела квартира на улице Белинского

21.02.2025 | 09:19

В ночь на пятницу, 21 февраля, в Кузнецке случился пожар. Сигнал поступил спасателям в 23:41 20-го числа.

В доме на улице Белинского полностью сгорела квартира общей площадью 15 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Тушением пламени занимались 9 сотрудников МЧС, они задействовали 3 спецмашины.

«В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов областного ГУ МЧС РФ.

17 февраля в Кузнецке при пожаре в 3-м Октябрьском проезде пострадал 47-летний мужчина. Там огонь уничтожил баню и сарай.