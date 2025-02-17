В Кузнецке при пожаре пострадал 47-летний мужчина

17.02.2025 | 14:01

В ночь на понедельник, 17 февраля, в Кузнецке случился пожар, при котором пострадал человек. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 01:09.

В 3-м Октябрьском проезде пламя охватило баню общей площадью 15 кв. м и сарай (28 кв. м). Постройки оказались уничтожены.

«Для ликвидации последствий возгорания привлекалось 4 единицы техники», - сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов областного ГУ МЧС РФ.

В результате пожара пострадал мужчина 1977 года рождения.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.