Пожар на улице Рябова локализовали на площади в 800 кв. м

18.02.2025 | 20:34

Пожар на улице Рябова удалось локализовать на площади в 800 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Тушение продолжают 53 специалиста, задействовано 18 единиц техники», - уточнили в ведомстве в 20:30.

Возгорание случилось вечером во вторник, 18 февраля. Сигнал о нем поступил в МЧС в 17:42.

«По прибытии первых подразделений наблюдалось горение внутри и на кровле производственного здания», - сообщили ранее в МЧС.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.