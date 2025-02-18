На улице Рябова в Пензе вспыхнуло производственное здание

18.02.2025 | 19:19

Вечером во вторник, 18 февраля, на улице Рябова в пензенском микрорайоне Терновка случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 17:42.

«По прибытии первых подразделений наблюдалось горение внутри и на кровле производственного здания», - сообщили в региональном управлении ГУ МЧС России.

Огонь охватил площадь более чем в 600 квадратных метров. На его тушение выехало 37 спасателей, задействовано 13 спецмашин.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Очевидцы уточнили, что горят мебельные цеха.