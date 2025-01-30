На улице Кижеватова «Газель» упала на припаркованные машины

В Пензе в четверг, 30 января, на улице Кижеватова случилось необычное ДТП. За ТЦ «Горизонт» на припаркованные машины упала «Газель».
Кадры появились в Сети. На них видно, что грузовой автомобиль слетел со склона, огороженного подпорной стеной, и передними колесами приземлился на стоявшие ниже иномарки Honda и Volkswagen.
Машины получили повреждения. Также «Газель» сильно изогнула газовую трубу, зацепившись за нее кузовом.
Пострадал ли кто-нибудь из людей, не сообщается.
Ранее в Цыганском Поселке 46-летний водитель «Лады-Весты» врезался в забор. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.
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