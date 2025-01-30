На улице Кижеватова «Газель» упала на припаркованные машины

30.01.2025 | 12:17

В Пензе в четверг, 30 января, на улице Кижеватова случилось необычное ДТП. За ТЦ «Горизонт» на припаркованные машины упала «Газель».

Кадры появились в Сети. На них видно, что грузовой автомобиль слетел со склона, огороженного подпорной стеной, и передними колесами приземлился на стоявшие ниже иномарки Honda и Volkswagen.

Машины получили повреждения. Также «Газель» сильно изогнула газовую трубу, зацепившись за нее кузовом.

Пострадал ли кто-нибудь из людей, не сообщается.

Ранее в Цыганском Поселке 46-летний водитель «Лады-Весты» врезался в забор. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.