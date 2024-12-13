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Происшествия

В Пензе на предприятии по изготовлению орехов случился пожар

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В ночь на пятницу, 13 декабря, на улице Горной, 3а, в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 1:08.

На предприятии по изготовлению орехов вспыхнули печь для жарки и вентиляционная шахта. Огонь прошел площадь в 50 кв. м на 1-м этаже 2-этажного производственного металлического здания.

Для тушения пламени на место прибыли 28 пожарных, использовалось 8 спецмашин, уточнили в МЧС.

4 человек эвакуировали, никто из людей не пострадал.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подсчитывается ущерб, нанесенный бизнесу.

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Источник — фото и видео группы «Пенза Новости»
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