В Пензе на предприятии по изготовлению орехов случился пожар

13.12.2024 | 10:43

В ночь на пятницу, 13 декабря, на улице Горной, 3а, в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 1:08.

На предприятии по изготовлению орехов вспыхнули печь для жарки и вентиляционная шахта. Огонь прошел площадь в 50 кв. м на 1-м этаже 2-этажного производственного металлического здания.

Для тушения пламени на место прибыли 28 пожарных, использовалось 8 спецмашин, уточнили в МЧС.

4 человек эвакуировали, никто из людей не пострадал.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подсчитывается ущерб, нанесенный бизнесу.