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Происшествия

Вблизи трассы М-5 в Бессоновском районе загорелся дом

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Днем в среду, 27 ноября, в селе Трофимовка Бессоновского района случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 11:46.

По предварительным данным, на улице Новый Порядок, расположенной вблизи трассы М-5, загорелся жилой дом. Огнем оказались пройдены чердак (40 кв. м) и кухня (20 кв. м).

Вблизи трассы М-5 в Бессоновском районе загорелся дом

«На тушение привлекалось 23 человека, 6 единиц техники. Погибших, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе управления.

Утром того же дня при пожаре в частном доме в 2-м Симферопольском проезде в Пензе погибла 76-летняя женщина.

Предварительно, причиной возгорания в областном центре стало неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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