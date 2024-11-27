Вблизи трассы М-5 в Бессоновском районе загорелся дом

27.11.2024 | 15:09

Днем в среду, 27 ноября, в селе Трофимовка Бессоновского района случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 11:46.

По предварительным данным, на улице Новый Порядок, расположенной вблизи трассы М-5, загорелся жилой дом. Огнем оказались пройдены чердак (40 кв. м) и кухня (20 кв. м).

«На тушение привлекалось 23 человека, 6 единиц техники. Погибших, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе управления.

Утром того же дня при пожаре в частном доме в 2-м Симферопольском проезде в Пензе погибла 76-летняя женщина.

Предварительно, причиной возгорания в областном центре стало неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования.