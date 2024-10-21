На ул. Кирова в Пензе после наезда автомобиля погибли 2 женщины

21.10.2024 | 09:11

Ранним утром в воскресенье, 20 октября, на улице Кирова в Пензе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщили очевидцы ее последствий. По их словам, на нерегулируемом пешеходном переходе у Свято-Троицкого женского монастыря, у остановки «Детская библиотека», водитель ВАЗа сбил двух женщин.

Обе от полученных травм скончались на месте.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

18 октября на перекрестке улиц Красной и Тамбовской под колеса автомобиля попала женщина-пешеход. Ее забрала машина скорой помощи. 16-го числа на улице Антонова сбили женщину с ребенком, они получили травмы и были госпитализированы.