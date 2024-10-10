На мосту через Суру в Пензе столкнулись 2 большегруза

10.10.2024 | 16:24

Днем в четверг, 10 октября, на мосту в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие. Речь идет о переправе на 635-м км трассы М-5, что в 680 м от комплекса «Золотой петушок».

По предварительным данным, на полосе в направлении Самары столкнулись ехавшие друг за другом большегрузы МАЗ и Volvo. Первым управлял 35-летний шофер, вторым - 63-летний.

«Водитель Volvo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД РФ по Пензенской области.

Мостов через Суру два - левый и правый. Тот, что ведет в Москву, из-за неудовлетворительного состояния в мае перекрыли и начали ремонтировать. До III квартала 2025 года водителям придется ездить по правому мосту, который разделили для разграничения потоков.

В июле в разобранный пролет моста ночью угодил автомобиль Renault Duster с 45-летним водителем. От полученных травм он через некоторое время скончался в больнице.