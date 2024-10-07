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Происшествия

На дороге Городище - Сурск 38-летний мужчина погиб в ДТП

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В ночь на воскресенье, 6 октября, в Городищенском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб человек.

Об этом сообщается в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

В 0:56 на трассе Городище - Сурск около села Можарка автомобиль Toyota Camry слетел в кювет и врезался в электрическую опору.

«В результате аварии водитель автомобиля 1986 года рождения погиб на месте. Пассажир не пострадал», - говорится в посте.

В Пензе 6 октября на улице Захарова автомобиль въехал в столб линии электропередачи. Упавшая опора перегородила обе полосы по направлению в центр. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото «Подслушано Городищенский район»
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