На дороге Городище - Сурск 38-летний мужчина погиб в ДТП

07.10.2024 | 08:36

В ночь на воскресенье, 6 октября, в Городищенском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб человек.

Об этом сообщается в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

В 0:56 на трассе Городище - Сурск около села Можарка автомобиль Toyota Camry слетел в кювет и врезался в электрическую опору.

«В результате аварии водитель автомобиля 1986 года рождения погиб на месте. Пассажир не пострадал», - говорится в посте.

В Пензе 6 октября на улице Захарова автомобиль въехал в столб линии электропередачи. Упавшая опора перегородила обе полосы по направлению в центр. На месте происшествия работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.