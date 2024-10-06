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Происшествия

На улице Захарова после ДТП рухнула опора линии электропередачи

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В воскресенье, 6 октября, на улице Захарова случилось ДТП, в результате которого на проезжую часть упала опора линии электропередачи.

Авария произошла возле областного отделения Социального фонда России. Кадры появились в Сети. Видно, что в столб врезалась легковая машина, она стоит на обочине с поврежденной передней частью.

Упавшая опора перегородила обе полосы по направлению в центр. Заложником ситуации оказался автомобиль, который ехал вниз - над ним провисли провода. На месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Информации о пострадавших нет.

В конце августа пензенцы лишились электричества после ДТП на улице Свободы. Там столкнулись два автомобиля, а затем один из них врезался в столб.

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Источник — видео и фото из чата «Дорожная обстановка Пензы»
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