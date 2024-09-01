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Происшествия

Пензенцы лишились электричества после ДТП на улице Свободы

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Вечером в субботу, 31 августа, на улице Свободы в Пензе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из них после столкновения врезался в столб.

Фото последствий ДТП разместили в пензенской группе соцсети «ВКонтакте». У темной иномарки повреждена передняя часть, у светлой - левое крыло. Именно эта машина, по словам горожан, после удара отлетела в сторону и врезалась в электрическую опору.

Пензенцы лишились электричества после ДТП на улице Свободы

«Из-за ДТП у некоторых жителей микрорайона Пенза-II пропал свет», - рассказали очевидцы.

Пензенцы лишились электричества после ДТП на улице Свободы

Пока официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли в ДТП люди, не сообщается.

31 августа в селе Богословка Пензенского района перевернулся легковой автомобиль. На кадрах, распространившихся в Сети, запечатлена машина, лежащая посреди проезжей части вверх колесами.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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