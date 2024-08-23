В Городищенском районе в ДТП попали фура и 3 легковые машины

23.08.2024 | 09:38

Утром в пятницу, 23 августа, в Городищенском районе случилось ДТП с участием 4 транспортных средств.

Видео с места событий размещено в Сети. По словам автора, авария произошла примерно на 668-м км трассы М-5 «Урал», за селом Трофимовка, в направлении Городища.

На кадрах запечатлены 3 легковых автомобиля, стоящие на проезжей части. Один искорежен до неузнаваемости, у второго сильно разбита передняя часть. Также видно фуру - она лежит в стороне от дороги. По асфальту разбросаны фрагменты машин.

На месте ДТП работают спасатели и медики скорой помощи.

«Предположительно, один человек погиб», - сообщается в посте.