В Городищенском районе сельчанка ушла из дома и пропала

17.08.2024 | 18:03

Волонтеры и полиция разыскивают 68-летнюю жительницу села Уранка Городищенского района Надежду Мошкову. Ориентировка на нее размещена на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».

16 августа женщина ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Надежда Александровна имеет рост 170 см, худощавое телосложение, русые с сединой волосы, голубые глаза.

На сельчанке были надеты темная кофта, темная юбка в мелкий красный цветочек, черно-белые пятнистые гамаши, черные резиновые сапоги. На голове у нее был белый платок с черными цветами.

Всех, кто знает что-либо о судьбе Надежды Мошковой, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.