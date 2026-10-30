В небе над Пензой в очередной раз сбили БПЛА

В ночь на пятницу, 30 октября, силы ПВО Минобороны РФ сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Пензой, сообщил в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Ранее жители областного центра написали в Сети, что услышали взрывы.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

«Если вы увидели беспилотник в воздухе или обнаружили обломки, сообщайте по телефону 112. Нельзя подходить к обломкам, тем более трогать их - это опасно», - обратился к пензенцам губернатор.

В регионе режим «Беспилотная опасность» объявили в 2:51. Был введен план «Ковер».

2 октября в небе над Пензой также уничтожили вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.