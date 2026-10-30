В Нижнеломовском районе в ДТП погиб водитель ВАЗа

В ночь на пятницу, 30 октября, в Нижнеломовском районе случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

По предварительным данным, в 1:05 на 6-м километре дороги Нижний Ломов - Наровчат - граница области столкнулись грузовик Volvo с полуприцепом под управлением 46-летнего водителя и ВАЗ-2110 с 38-летним мужчиной за рулем.

Водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте. Его пассажира, 25-летнего мужчину, госпитализировали.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка, сообщили в областной ГАИ.

27 октября смертельное ДТП случилось в Земетчинском районе. Водитель «Лады-Ларгус» не справился с управлением, вылетел с дороги и погиб.