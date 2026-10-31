В районе базы отдыха «Русская охота» нашли тело человека

В пятницу, 30 октября, в районе базы отдыха «Русская охота» в Пензе обнаружили тело человека. Информация об этом появилась в соцсетях.
По словам очевидца, тело заметили в лесу во время катания на эндуро. На место вызвали полицию.
Пока официальной информации о случившемся нет.
25 марта в заболоченной местности в районе улицы Нейтральной обнаружили тело мужчины 1963 года рождения. Погибшего достали сотрудники пожарно-спасательного центра.
На теле мужчины не нашли следов, указывающих на криминальный характер смерти.