В районе базы отдыха «Русская охота» нашли тело человека

В пятницу, 30 октября, в районе базы отдыха «Русская охота» в Пензе обнаружили тело человека. Информация об этом появилась в соцсетях.

По словам очевидца, тело заметили в лесу во время катания на эндуро. На место вызвали полицию.

Пока официальной информации о случившемся нет.

25 марта в заболоченной местности в районе улицы Нейтральной обнаружили тело мужчины 1963 года рождения. Погибшего достали сотрудники пожарно-спасательного центра.

На теле мужчины не нашли следов, указывающих на криминальный характер смерти.