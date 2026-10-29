На улице Аустрина самокатчик влетел в световую опору

Происшествия

На улице Аустрина самокатчик влетел в световую опору
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Вечером в среду, 28 октября, на улице Аустрина в Пензе случилось ДТП с участием электросамоката марки Maikaolin.

По предварительным данным, в 17:30 36-летний водитель СИМ наехал на бордюрный камень, после чего врезался в световую опору.

Последствия ДТП попали в объектив камеры. По словам очевидцев, после аварии самокатчик упал и долгое время лежал без движения. Предположительно, его мог подрезать автомобиль.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводят проверку.

26 октября в Засечном на улице Олимпийской 18-летний юноша на электровелосипеде врезался в прицеп стоявшего грузовика. Молодого человека госпитализировали.

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