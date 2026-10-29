На улице Аустрина самокатчик влетел в световую опору

Вечером в среду, 28 октября, на улице Аустрина в Пензе случилось ДТП с участием электросамоката марки Maikaolin.
По предварительным данным, в 17:30 36-летний водитель СИМ наехал на бордюрный камень, после чего врезался в световую опору.
Последствия ДТП попали в объектив камеры. По словам очевидцев, после аварии самокатчик упал и долгое время лежал без движения. Предположительно, его мог подрезать автомобиль.
Пострадавшего мужчину госпитализировали, сообщили в областной ГАИ.
По факту ДТП проводят проверку.
26 октября в Засечном на улице Олимпийской 18-летний юноша на электровелосипеде врезался в прицеп стоявшего грузовика. Молодого человека госпитализировали.