В Пензенской области уничтожили беспилотник

Происшествия

В Пензенской области уничтожили беспилотник
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В ночь на четверг, 29 октября, в Пензенской области мобильные огневые группы уничтожили беспилотник. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Напоминаю о запрете на съемку и распространение кадров, где видны полет, уничтожение или обломки БПЛА», - обратился Мельниченко к жителям региона.

При обнаружении беспилотника или его остатков следует звонить по номеру 112 для вызова экстренных служб.

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области в 23:30 28-го числа. В 2:10 объявили план «Ковер», запретив полеты.

В ночь на 24 октября в небе над регионом сбили 5 БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

UPD: в 7:07 дан отбой режиму «Беспилотная опасность» и плану «Ковер».

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