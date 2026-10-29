В Нижнем Ломове фура насмерть сбила женщину

Утром в четверг, 29 октября, в Нижнем Ломове случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 7:30 на улице Московской 41-летний водитель автомобиля Sitrak с полуприцепом сбил 63-летнюю женщину.

От полученных травм она скончалась в больнице.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

15 октября похожее ДТП случилось в Каменке. На улице Садовой «Лада-Приора» сбила 70-летнего мужчину. Пенсионер скончался на месте.