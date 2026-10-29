В Пензе ищут очевидцев ДТП с пешеходом на улице Фурманова

В Пензе ищут свидетелей ДТП с участием пешехода, случившегося 1 сентября на улице Фурманова.

По предварительным данным, в 10:00 напротив дома № 1в водитель неустановленного транспортного средства сбил 72-летнего мужчину и скрылся.

Пешеход получил травмы.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в областном центре также ищут свидетелей ДТП на улицах Лазо (там 26 августа сбили 16-летнюю девушку) и Подольской (здесь 15 августа под колеса попала 39-летняя женщина).