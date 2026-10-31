В Пензенской области вновь перехватили БПЛА

Происшествия

В Пензенской области вновь перехватили БПЛА
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По информации Минобороны РФ, в ночь на субботу, 31 октября, в небе над Пензенской областью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА самолетного типа.

Также беспилотники сбили в таких соседних с Сурским краем регионах, как Тамбовская, Саратовская, Ульяновская области.

Всего за минувшую ночь в России силы ПВО ликвидировали 433 аппарата.

В Пензенской области с 22:44 30-го числа до 7:28 31-го действовал режим «Беспилотная опасность». Также небо над регионом закрывали для полетов.

В ночь на 30 октября силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Пензой. Жители областного центра слышали громкие взрывы. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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