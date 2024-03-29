Сетевое издание|18+|Пятница|29 мар 2024|15:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В аварии с мотоциклом на ГПЗ пострадали двое подростков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП с участием мотоцикла, случившееся вечером четверга, 28 марта, на ГПЗ.

В 19:00 около дома № 18 на улице Антонова столкнулись Kia Soul и мотоцикл BSE-Z5. За рулем автомобиля был 58-летний мужчина, двухколесным транспортным средством управлял 16-летний подросток.

«Водитель и пассажир мотоцикла, девушка 2007 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Инцидент активно обсуждали в соцсетях и местных чатах в Telegram. По словам одних очевидцев, автомобиль притормозил, чтобы повернуть. В это время водитель мотоцикла как раз нажал на газ и в результате влетел в иномарку. Другие уверяли, что мотоциклист ехал без света и второй участник не увидел его при повороте.

20 марта 14-летний мотоциклист на улице Окружной сбил 41-летнюю женщину. Ее госпитализировали.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Сова Пенза Авто»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте