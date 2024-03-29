В аварии с мотоциклом на ГПЗ пострадали двое подростков

29.03.2024 | 13:55

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП с участием мотоцикла, случившееся вечером четверга, 28 марта, на ГПЗ.

В 19:00 около дома № 18 на улице Антонова столкнулись Kia Soul и мотоцикл BSE-Z5. За рулем автомобиля был 58-летний мужчина, двухколесным транспортным средством управлял 16-летний подросток.

«Водитель и пассажир мотоцикла, девушка 2007 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Инцидент активно обсуждали в соцсетях и местных чатах в Telegram. По словам одних очевидцев, автомобиль притормозил, чтобы повернуть. В это время водитель мотоцикла как раз нажал на газ и в результате влетел в иномарку. Другие уверяли, что мотоциклист ехал без света и второй участник не увидел его при повороте.

20 марта 14-летний мотоциклист на улице Окружной сбил 41-летнюю женщину. Ее госпитализировали.