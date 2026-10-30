В Земетчинском районе пенсионерка на самокате столкнулась с машиной

В Земетчинском районе в ДТП пострадала 63-летняя женщина. Авария произошла в 16:10 29 октября в селе Оторма.

Пенсионерка управляла электросамокатом Kugoo. На улице Центральной она столкнулась с автомобилем неустановленной марки. Личность водителя тоже пока неизвестна.

Женщина получила травмы, медики госпитализировали ее.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

28 октября в Пензе в ДТП пострадал 36-летний самокатчик. На улице Аустрина он наехал на бордюрный камень, после чего врезался в световую опору.