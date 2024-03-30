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Происшествия

Ночное ДТП унесло жизнь 29-летнего водителя автофургона

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Поздним вечером пятницы, 29 марта, в Малосердобинском районе случилось смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что в 23:30 на 490-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись два автофургона.

Автомобилем ГАЗ-2834РЕ управлял 64-летний шофер, за рулем ГАЗ-172412 сидел 29-летний мужчина.

В результате происшествия водитель ГАЗ-172412 от полученных травм скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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