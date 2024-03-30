Ночное ДТП унесло жизнь 29-летнего водителя автофургона

Поздним вечером пятницы, 29 марта, в Малосердобинском районе случилось смертельное ДТП.
Предварительно установлено, что в 23:30 на 490-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись два автофургона.
Автомобилем ГАЗ-2834РЕ управлял 64-летний шофер, за рулем ГАЗ-172412 сидел 29-летний мужчина.
В результате происшествия водитель ГАЗ-172412 от полученных травм скончался на месте.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀