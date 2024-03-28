В Терновке ГАЗ стал грудой металла после столкновения с панелевозом

28.03.2024 | 15:26

В четверг, 28 марта, на улице Терновского в Пензе случилось жесткое ДТП. На съезде с Бауманского путепровода перед пересечением с Токарной панелевоз столкнулся с ГАЗом. Последний опрокинулся.

Авария произошла возле дома № 19а. Кадры последствий появились в Сети. На них запечатлен искореженный ГАЗ, лежащий на боку. Свидетели ДТП пытаются добраться до человека внутри кабины. На месте работают медики.

Рядом на дороге стоит панелевоз, у него смята задняя часть.

По словам очевидца, водитель опрокинутой машины выжил и даже может передвигаться самостоятельно.

По информации УГИБДД областного УМВД РФ, со вторым шофером тоже все в порядке. В аварии пострадали только транспортные средства.

Источник фото - vk.com/sova_penza.