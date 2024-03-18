В ГИБДД рассказали подробности наезда на группу детей в Земетчине

18.03.2024 | 11:36

В УГИБДД прокомментировали ДТП в поселке Земетчино, которое случилось вечером в субботу, 16 марта. Автолюбительница наехала на группу детей.

По предварительным данным, авария произошла в 19:45. 37-летняя женщина за рулем «Нивы» сбила четырех пешеходов.

«В результате происшествия пешеходы, девочка 2011 года рождения и девушка 2009 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

Также травмы получили двое 15-летних юношей. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Ранее в Сети появился момент наезда на детей. Группа ребят шла по обочине, когда им в спины начали светить фары. В следующий миг на школьников наехала машина. Детей протащило по дороге.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.