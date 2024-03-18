Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мар 2024|12:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности наезда на группу детей в Земетчине

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В УГИБДД прокомментировали ДТП в поселке Земетчино, которое случилось вечером в субботу, 16 марта. Автолюбительница наехала на группу детей.

По предварительным данным, авария произошла в 19:45. 37-летняя женщина за рулем «Нивы» сбила четырех пешеходов.

В ГИБДД рассказали подробности наезда на группу детей в Земетчине

«В результате происшествия пешеходы, девочка 2011 года рождения и девушка 2009 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

В ГИБДД рассказали подробности наезда на группу детей в Земетчине

Также травмы получили двое 15-летних юношей. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Ранее в Сети появился момент наезда на детей. Группа ребят шла по обочине, когда им в спины начали светить фары. В следующий миг на школьников наехала машина. Детей протащило по дороге.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте