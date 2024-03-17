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Происшествия

В Земетчине автомобиль врезался в группу детей

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В субботу, 16 марта, в 19:47 в поселке Земетчино случилось ДТП, в котором пострадали дети. Момент аварии попал в объектив стационарной камеры.

На кадрах, которые распространились в Сети, - группа из не менее пяти школьников. Ребята шли по обочине, когда им в спины начали светить фары. В следующий миг на детей наехала машина.

Нескольких ребят протащило по дороге, часть из них сумела подняться на ноги, двое остались лежать. Из машины, совершившей наезд, выбежала женщина и поспешила к пострадавшим.

«Все живы. Люди обошлись сотрясением. У одного вроде как поврежден нос», - рассказал очевидец.

Происшествие обсудили в районной группе соцсети «ВКонтакте».

Местные жители написали, что ДТП случилось на радиоузле. Многие отметили, что в этом месте есть тротуар, но он не очищен от снега и льда, поэтому школьники шли по дороге.

«Судя по видео, похоже на то, что машину повело, обратите внимание на свет фар», «Даже ничего не предпринимала, ни сигналила, не тормозила», - поделились наблюдениями комментаторы.

Пока официальной информации об аварии нет.

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Источник — Видео канала «Пенза Новости»
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