В Пензе сняли на видео пожар в постройке бывшего ЖЭУ

Вечером в воскресенье, 10 марта, на улице Медицинской случился серьезный пожар. Кадры постройки, объятой пламенем, появились в Сети.
Автор записи отметил, что загорелось строение бывшего ЖЭУ.
Происшествие прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре было получено в 22:40. На ликвидацию пламени отправились 22 спасателя на пяти спецмашинах.
«Выгорела кровля на площади 30 кв. м неэксплуатируемого пеноблочного гаража размером 10 × 7 м, крытого шифером по деревянной обрешетке», - пояснили в МЧС.
В ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.
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