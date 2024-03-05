На трассе в Городищенском районе столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2112

05.03.2024 | 10:16

В понедельник, 4 марта, в Городищенском районе Пензенской области на трассе столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2112.

Сообщение о ДТП поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в 15:26. Оно случилось на 706-м километре М-5.

За рулем легкового автомобиля находилась женщина, именно она получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в пензенскую больницу № 6, уточнили в МКУ Городищенского района «Служба спасения».

В Колышлейском районе вечером 4 марта случилась смертельная авария. В 16:55 на 46-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись автомобили Chery и «Нива». Первым управлял 58-летний мужчина, вторым - 53-летний.

Обе машины получили сильные механические повреждения, у Chery оказалась разбита правая сторона. Пассажирка этого авто, женщина 1962 года рождения, скончалась на месте. Водителя «Нивы» с травмами доставили в медицинское учреждение.