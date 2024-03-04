В Колышлейском районе в ДТП погибла 61-летняя женщина

Вечером в понедельник, 4 марта, в Колышлейском районе случилась смертельная авария.
Предварительно установлено, что в 16:55 на 46-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись два автомобиля: Chery и «Нива». Первым управлял 58-летний мужчина, вторым - 53-летний.
Обе машины получили сильные механические повреждения, у Chery оказалась разбита правая сторона. Пассажирка этого авто, женщина 1962 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.
Водителя «Нивы» с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
«По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀