В Колышлейском районе в ДТП погибла 61-летняя женщина

04.03.2024 | 19:31

Вечером в понедельник, 4 марта, в Колышлейском районе случилась смертельная авария.

Предварительно установлено, что в 16:55 на 46-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись два автомобиля: Chery и «Нива». Первым управлял 58-летний мужчина, вторым - 53-летний.

Обе машины получили сильные механические повреждения, у Chery оказалась разбита правая сторона. Пассажирка этого авто, женщина 1962 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.

Водителя «Нивы» с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.