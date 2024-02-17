В Пачелмском районе при пожаре в заброшенном здании погиб человек

В субботу, 17 февраля, в Пачелмском районе случился смертельный пожар.
Сигнал о возгорании неэксплуатируемого здания на улице Центральной в деревне Первомайской поступил в 8:54. На тушение огня прибыли 14 человек личного состава на 3 спецавтомобилях.
Сгорели потолочные перекрытия на площади 150 кв. м и потолок между 1-м и 2-м этажами на площади 90 кв. м.
«Обнаружен погибший - мужчина 1961 года рождения. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Ранее в ведомстве напомнили, в каких случаях нельзя тушить пламя водой.
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