В Пачелмском районе при пожаре в заброшенном здании погиб человек

17.02.2024 | 15:39

В субботу, 17 февраля, в Пачелмском районе случился смертельный пожар.

Сигнал о возгорании неэксплуатируемого здания на улице Центральной в деревне Первомайской поступил в 8:54. На тушение огня прибыли 14 человек личного состава на 3 спецавтомобилях.

Сгорели потолочные перекрытия на площади 150 кв. м и потолок между 1-м и 2-м этажами на площади 90 кв. м.

«Обнаружен погибший - мужчина 1961 года рождения. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее в ведомстве напомнили, в каких случаях нельзя тушить пламя водой.