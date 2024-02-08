В Городище 89-летняя женщина успела выбежать из горящего дома

08.02.2024 | 09:56

В ночь на четверг, 8 февраля, на улице Комсомольской в Городище случился пожар. Сигнал о нем поступил в ЕДДС в 1:18.

Огонь полностью уничтожил деревянный дом площадью 60 кв. м. На место ЧП выезжали 8 спасателей на 4 спецмашинах.

«Жизнь хозяйки и ее соседей спас пожарный извещатель, который своим звуковым сигналом разбудил женщину 1934 года рождения, она незамедлительно выбежала из квартиры и позвала на помощь», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В МКУ Городищенского района «Служба спасения» уточнили, что ️возможной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования.

«В настоящее время по факту пожара проводится проверка сотрудниками ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов», - добавили в учреждении.

Источник фото № 2, 3 - МКУ Городищенского района «Служба спасения».