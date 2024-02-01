Таксист остановился у онкодиспансера и попал в ДТП с автобусом

01.02.2024 | 16:12

В четверг, 1 февраля, в Пензе на проспекте Строителей случилось ДТП с участием автобуса. Об инциденте сообщили в социальных сетях горожане.

Авария произошла около областного онкологического диспансера.

«Таксист остановился на дороге, чтобы выйти и помочь пассажирам донести сумки. Он открыл дверь и, выходя из автомобиля, попал под автобус», - рассказал очевидец.

Один из пользователей добавил, что водитель автобуса объезжал неправильно припаркованный автомобиль. «И в этот момент водитель (легковушки. - Прим. ред.) не глядя начал выходить из машины - прямо под бочину автобуса», - уточнил он.

На кадрах с места - легковая машина, стоящая на крайней правой полосе движения, и автобус № 54 рядом с ней.

Из-за ДТП на проспекте образовался автомобильный затор.

Происшествие сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, ДТП случилось около 13:25 напротив дома № 37а на проспекте Строителей. В аварии участвовали водители двух транспортных средств: 62-летний управлял Ford Focus, 64-летний - автобусом КВЗ-4270.

«В результате водитель Ford получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение», - сообщили в УГИБДД.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.