МЧС: Пожар на улице Кижеватова случился из-за зарядного устройства

31.01.2024 | 10:47

В МЧС рассказали подробности пожара, случившегося вечером во вторник, 30 января, на улице Кижеватова.

Как сообщалось ранее, в доме № 15 сгорела квартира, расположенная на первом этаже. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 18:39.

Огонь охватил площадь в 40 кв. м. По словам очевидцев, едкий дым заполнил весь подъезд 9-этажного здания.

«Обошлось без жертв лишь благодаря оперативности пожарных, которые спасли 9 человек, из них одного ребенка, и эвакуировали 30 жильцов подъезда», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Говоря о причинах возгорания, в ведомстве уточнили, что хозяйка квартиры подключила зарядное устройство в удлинитель и забыла про него. Вспомнила уже тогда, когда комнату заполнил черный дым, а удлинитель заполыхал.

«Поврежденные провода загорелись, и от них воспламенился диван. Попытка самостоятельно потушить возгорание не увенчалась успехом. Женщина вызвала МЧС России и поспешно покинула квартиру», - уточнили в пресс-службе.

На тушение привлекалось 7 единиц техники и 33 человека личного состава.