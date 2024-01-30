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Происшествия

Число пензенцев, спасенных при пожаре на Кижеватова, увеличилось

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В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили об увеличении числа людей, спасенных при пожаре на улице Кижеватова.

Если изначально говорилось о 5 спасенных, то теперь речь идет о 8. В ведомстве предупреждали, что количество пострадавших уточняется. Число эвакуированных осталось неизменным, их 30.

Как сообщалось ранее, в доме № 15 загорелась квартира, расположенная на первом этаже. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 18:39.

Огонь охватил площадь в 40 кв. м. По словам очевидцев, едкий дым заполнил весь подъезд 9-этажного здания.

«На тушение привлекалось 7 единиц техники и 33 человека личного состава. Проводится проверка», - пояснили в пресс-службе управления.

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Источник — видео ГУ МЧС РФ по области
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