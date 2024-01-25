За сутки на пензенских дорогах водители насмерть сбили 4 животных

25.01.2024 | 15:03

В Пензенской области за сутки в ДТП погибли четыре диких животных. Специалисты связали ЧП с обработкой дорог песко-солняной смесью, которая привлекает копытных.

Аварии случились в четырех районах области. В Белинском водитель сбил лося, в Бессоновском, Пензенском и Кузнецком под колесами погибли косули. Все особи были взрослыми. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил 200 000 рублей.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе областного минлесхоза, трое водителей покинули места ДТП. Не скрылся только автолюбитель, совершивший наезд на косулю в Бессоновском районе.

«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - обратились к водителям в региональном минлесхозе.

Пензенские водители нередко сообщают, что лоси выходят на дороги ради соли. В некоторых случаях копытные презирают опасность, не реагируют на сигналы и перекрывают проезд. Так случилось, например, в начале декабря в Заречном.

«Ребят, я не могу дальше ехать: лось перегородил дорогу и слизывает соль с дороги. Не очень понимаю, как его объезжать. Всем спасибо за внимание, поеду аккуратно по обочине. Извините, снимать это не буду. Как бы он меня не долбанул ножищей!» - поделился впечатлениями водитель, попавший в сложную дорожную ситуацию.