В МЧС объяснили причину появления пожарных машин у школы в Пензе

20.01.2024 | 12:05

В ночь на субботу, 20 января, в Пензе произошел инцидент в учебном заведении. Об этом сообщили свидетели в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня ночью у 71-й школы было несколько экипажей пожарных. По словам очевидцев, произошло задымление в школьной столовой», - говорится в посте.

На кадрах записи видно, что у школы стоят три пожарные машины, четвертая подъезжает с включенными звуковыми и световыми сигналами.

В ГУ МЧС России рассказали, что произошло.

«Короткое замыкание без последующего горения», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.