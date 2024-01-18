На улице Суворова в Пензе автобус №82с сбил ребенка

18.01.2024 | 15:37

В четверг, 18 января, на улице Суворова в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта и ребенка-пешехода.

По предварительным данным, в 13:50 напротив дома № 154, вблизи пересечения с улицей Толстого, 63-летний водитель автобуса № 82с сбил 14-летнего мальчика.

«Ребенок был доставлен в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущен. Проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Обсуждая случившееся, пензенцы обратили внимание на обледенение дорог, из-за которого остановить машину даже на небольшой скорости трудно.

«Дороги очень скользкие. Сегодня утром везли детей в школу, в сад и остановились перед пешеходом, а по другой полосе, встречной, машина тормозит перед пешеходом, колеса блокируются при торможении, а машину просто несет», - с ужасом вспомнила одна из пользовательниц.

Горожане призвали и водителей, и пешеходов учитывать неудовлетворительное состояние дорог и быть осторожнее.