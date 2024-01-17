Очевидцы рассказали о слетевшем с дороги автобусе с рабочими

17.01.2024 | 10:10

В Сети появились сообщения о ДТП с пострадавшими, случившемся в Пензенской области во вторник, 16 января.

«ДТП в Нижнеломовском районе, 3 пострадавших. 4 км 800 м автодорога Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково», - проинформировал подписчик группы автомобилистов.

Также пользователи сообщают, что в аварию попал автобус, перевозящий рабочих электромеханического завода.

Около 17:30 машина слетела с дороги в посадки в районе села Норовка. Возможно, водитель не справился с управлением из-за плохих погодных условий.

«Автобус был между обочиной и посадками. Стоял на колесах... Пассажиры говорят, что вызвали скорую, кто-то на задних сиденьях пострадал. Но точно что с пострадавшим, не знаю. Говорят, что все быстро произошло, понять ничего не успели. Многие спали. В это время сильный ветер и на дороге каша была», - описал события один из их участников.

В Госавтоинспекции рассказали, что в 17:20 45-летний водитель автобуса Setra S215НD допустил съезд с дороги в кювет. Три пассажира - мужчины 47 и 37 лет и 44-летняя женщина - были госпитализированы с телесными повреждениями.

«По данному факту проводится проверка», - проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.