На улице Воронова на такси упала опора освещения

В воскресенье, 14 января, в Пензе на улице Воронова в ДТП попал автомобиль такси. На машину упал столб.
Снимки и видео с места происшествия распространили участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.
Очевидцы последствий происшествия запечатлели такси на обочине, забурившееся в снег. На крыше машины лежит опора освещения.
На место ДТП прибыли спасатели.
«МЧС уехали, а вот освещения на дороге до Окружной нет», - написала участница чата. «Кижеватова тоже погасили», - отметил другой автомобилист.
Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в правоохранительных органах, опора освещения упала на один автомобиль и задела другой. Водителей удалось быстро достать из машин.
«На месте работают сотрудники Росгвардии, которые стали свидетелями происшествия. Они помогли выбраться мужчине из транспортного средства. На место вызваны инспекторы ГИБДД», - сообщили правоохранители.
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