На улице Воронова на такси упала опора освещения

14.01.2024 | 17:12

В воскресенье, 14 января, в Пензе на улице Воронова в ДТП попал автомобиль такси. На машину упал столб.

Снимки и видео с места происшествия распространили участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Очевидцы последствий происшествия запечатлели такси на обочине, забурившееся в снег. На крыше машины лежит опора освещения.

На место ДТП прибыли спасатели.

«МЧС уехали, а вот освещения на дороге до Окружной нет», - написала участница чата. «Кижеватова тоже погасили», - отметил другой автомобилист.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в правоохранительных органах, опора освещения упала на один автомобиль и задела другой. Водителей удалось быстро достать из машин.

«На месте работают сотрудники Росгвардии, которые стали свидетелями происшествия. Они помогли выбраться мужчине из транспортного средства. На место вызваны инспекторы ГИБДД», - сообщили правоохранители.