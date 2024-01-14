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Происшествия

На улице Воронова на такси упала опора освещения

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В воскресенье, 14 января, в Пензе на улице Воронова в ДТП попал автомобиль такси. На машину упал столб.

Снимки и видео с места происшествия распространили участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Очевидцы последствий происшествия запечатлели такси на обочине, забурившееся в снег. На крыше машины лежит опора освещения.

На улице Воронова на такси упала опора освещения

На место ДТП прибыли спасатели.

На улице Воронова на такси упала опора освещения

«МЧС уехали, а вот освещения на дороге до Окружной нет», - написала участница чата. «Кижеватова тоже погасили», - отметил другой автомобилист.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в правоохранительных органах, опора освещения упала на один автомобиль и задела другой. Водителей удалось быстро достать из машин.

«На месте работают сотрудники Росгвардии, которые стали свидетелями происшествия. Они помогли выбраться мужчине из транспортного средства. На место вызваны инспекторы ГИБДД», - сообщили правоохранители.

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Источник — фото, видео invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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