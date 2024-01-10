В Пензе после пожара на стройке могут возбудить уголовное дело

10.01.2024 | 12:08

В Пензе решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух человек при пожаре на улице Побочинской, который случился вечером во вторник, 9 января.

На стройке в Дальнем Арбекове вспыхнули бытовки, где жили рабочие. Огонь прошелся по площади в 300 кв. м. После ликвидации пожара при разборе конструкций обнаружили двух погибших. Их личности пока устанавливаются.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая. Специалисты осмотрели тела и все вокруг.

Проверку после случившегося на стройплощадке организовала и прокуратура.

«Будут установлены обстоятельства и условия произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности и охраны труда. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», - пояснила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.