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Происшествия

В Пензе после пожара на стройке могут возбудить уголовное дело

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В Пензе решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух человек при пожаре на улице Побочинской, который случился вечером во вторник, 9 января.

На стройке в Дальнем Арбекове вспыхнули бытовки, где жили рабочие. Огонь прошелся по площади в 300 кв. м. После ликвидации пожара при разборе конструкций обнаружили двух погибших. Их личности пока устанавливаются.

В Пензе после пожара на стройке могут возбудить уголовное дело

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая. Специалисты осмотрели тела и все вокруг.

Проверку после случившегося на стройплощадке организовала и прокуратура.

«Будут установлены обстоятельства и условия произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности и охраны труда. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», - пояснила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

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Источник — фото областного СУ СКР
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