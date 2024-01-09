На стройке в Дальнем Арбекове загорелись бытовки

09.01.2024 | 18:34

Во вторник, 9 января, на стройплощадке в Дальнем Арбекове случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 17:36.

В пресс-службе управления сообщили, что, по предварительной информации, на улице Побочинской загорелись бытовки. Площадь, охваченная огнем, сейчас составляет 300 кв. м.

На тушение выехали 29 спасателей на 5 спецмашинах.

Данные о пострадавших уточняются.

Пользователи в соцсетях заявили, что бытовки не пустовали, в них жили строители.

Источник фото - ГУ МЧС России по Пензенской области.