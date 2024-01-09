Сетевое издание|18+|Вторник|9 янв 2024|21:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На стройке в Дальнем Арбекове загорелись бытовки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 9 января, на стройплощадке в Дальнем Арбекове случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 17:36.

В пресс-службе управления сообщили, что, по предварительной информации, на улице Побочинской загорелись бытовки. Площадь, охваченная огнем, сейчас составляет 300 кв. м.

На тушение выехали 29 спасателей на 5 спецмашинах.

Данные о пострадавших уточняются.

Пользователи в соцсетях заявили, что бытовки не пустовали, в них жили строители.

Источник фото - ГУ МЧС России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео из чата «Мкр. Заря», viber.com
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте