В Золотаревке пропала 82-летняя Лидия Столярова

В Пензенском районе пропала 82-летняя жительница рабочего поселка Золотаревка Лидия Николаевна Столярова. Ее местонахождение неизвестно с 1 января.
Ориентировка на пожилую женщину размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Лидия Николаевна имеет рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.
На пенсионерке были надеты красное пальто, черные штаны, черные сапоги и серый пуховый платок.
Сельчанка дезориентирована, для ее поисков требуется помощь добровольцев.
Всех, кто знает что-либо о судьбе Лидии Николаевны Столяровой, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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