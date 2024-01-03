В Золотаревке пропала 82-летняя Лидия Столярова

03.01.2024 | 20:33

В Пензенском районе пропала 82-летняя жительница рабочего поселка Золотаревка Лидия Николаевна Столярова. Ее местонахождение неизвестно с 1 января.

Ориентировка на пожилую женщину размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Лидия Николаевна имеет рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

На пенсионерке были надеты красное пальто, черные штаны, черные сапоги и серый пуховый платок.

Сельчанка дезориентирована, для ее поисков требуется помощь добровольцев.

Всех, кто знает что-либо о судьбе Лидии Николаевны Столяровой, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.