Сетевое издание|18+|Среда|3 янв 2024|23:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-21oC
-20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-20oC
-19oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Золотаревке пропала 82-летняя Лидия Столярова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенском районе пропала 82-летняя жительница рабочего поселка Золотаревка Лидия Николаевна Столярова. Ее местонахождение неизвестно с 1 января.

Ориентировка на пожилую женщину размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Лидия Николаевна имеет рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

На пенсионерке были надеты красное пальто, черные штаны, черные сапоги и серый пуховый платок.

Сельчанка дезориентирована, для ее поисков требуется помощь добровольцев.

Всех, кто знает что-либо о судьбе Лидии Николаевны Столяровой, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Лиза Алерт»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте