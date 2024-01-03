В Пензенском районе в ДТП погибли два и ранены четыре человека

03.01.2024 | 11:18

Во вторник, 2 января, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором два человека погибли и четыре, в том числе три ребенка, получили ранения.

Кадры, на которых запечатлены разбитые машины и накрытые тканью тела, появились в Сети. Автор отметил, что авария произошла на саратовской трассе, после поворота на Ардым.

Подробности смертельного ДТП рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 12:15 на 437-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись «Лада-Гранта», которой управлял 34-летний шофер, Renault Duster с 68-летним водителем и Geely Monjaro под управлением 42-летнего мужчины.

Женщины 61 и 37 лет, находившиеся в «Ладе», погибли на месте. 6-летняя девочка, сидевшая в салоне этого же автомобиля, а также пассажирки Geely Monjaro - две 11-летние девочки и 69-летняя женщина - получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Водителя «Лады-Гранты» медики после оказания помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.