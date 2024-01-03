Сетевое издание|18+|Среда|3 янв 2024|15:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Снег |
-20oC
-19oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенском районе в ДТП погибли два и ранены четыре человека

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 2 января, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором два человека погибли и четыре, в том числе три ребенка, получили ранения.

Кадры, на которых запечатлены разбитые машины и накрытые тканью тела, появились в Сети. Автор отметил, что авария произошла на саратовской трассе, после поворота на Ардым.

Подробности смертельного ДТП рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 12:15 на 437-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись «Лада-Гранта», которой управлял 34-летний шофер, Renault Duster с 68-летним водителем и Geely Monjaro под управлением 42-летнего мужчины.

Женщины 61 и 37 лет, находившиеся в «Ладе», погибли на месте. 6-летняя девочка, сидевшая в салоне этого же автомобиля, а также пассажирки Geely Monjaro - две 11-летние девочки и 69-летняя женщина - получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Водителя «Лады-Гранты» медики после оказания помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — vk.com/sova_penza
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте