В Пензе Lexus влетел в забор детского сада и загорелся

Во вторник, 2 января, на улице Толстого в Пензе Lexus врезался в забор детского сада и загорелся.
Первые сообщения о случившемся и фотографии появились в соцсетях. «На Толстого влетел в забор», - подписал снимки автор.
Пожарным сообщение о возгорании автомобиля в результате ДТП поступило в 12:02. На место выезжали 4 спасателя на одной спецмашине.
«Горение ликвидировано на площади 3 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
«Хорошо, что все живы... Бог уберег», «В рубашке родился», - прокомментировали пензенцы произошедшее в соцсетях.
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