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Происшествия

31 декабря в Пензенской области сбили трех человек

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В последний день 2023 года в Пензенской области под колесами автомобилей оказались три пешехода.

В р. п. Земетчино 39-летний водитель Daewoo Nexia сбил 38-летнюю женщину. Это случилось в 19:00 напротив дома № 17а на улице Рабочей.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Бессоновском районе на трассе М-5 рядом с Чемодановкой 66-летний водитель ВАЗ-2112 в 19:35 сбил сразу двоих молодых людей - 17-летнего и 22-летнего.

Старший пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен, младшему потребовалась госпитализация.

По факту обоих ДТП проводится проверка, добавили в УГИБДД.

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