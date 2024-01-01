31 декабря в Пензенской области сбили трех человек

01.01.2024 | 11:12

В последний день 2023 года в Пензенской области под колесами автомобилей оказались три пешехода.

В р. п. Земетчино 39-летний водитель Daewoo Nexia сбил 38-летнюю женщину. Это случилось в 19:00 напротив дома № 17а на улице Рабочей.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Бессоновском районе на трассе М-5 рядом с Чемодановкой 66-летний водитель ВАЗ-2112 в 19:35 сбил сразу двоих молодых людей - 17-летнего и 22-летнего.

Старший пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен, младшему потребовалась госпитализация.

По факту обоих ДТП проводится проверка, добавили в УГИБДД.