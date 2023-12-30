В Пензе ищут 85-летнего мужчину в коричневой меховой кепке

В Пензе разыскивают 85-летнего Николая Борисовича Володина, пропавшего в пятницу, 29 декабря.
Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».
Рост Николая Володина - 172 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серые.
Был одет в черную куртку и темно-серые брюки, обувь - черные сапоги, на голове - коричневая меховая кепка.
Пожилой мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Николая Володина, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.
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