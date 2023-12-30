В Пензе ищут 85-летнего мужчину в коричневой меховой кепке

30.12.2023 | 09:50

В Пензе разыскивают 85-летнего Николая Борисовича Володина, пропавшего в пятницу, 29 декабря.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».

Рост Николая Володина - 172 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серые.

Был одет в черную куртку и темно-серые брюки, обувь - черные сапоги, на голове - коричневая меховая кепка.

Пожилой мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Николая Володина, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.