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В Пензе ищут 85-летнего мужчину в коричневой меховой кепке

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В Пензе разыскивают 85-летнего Николая Борисовича Володина, пропавшего в пятницу, 29 декабря.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».

Рост Николая Володина - 172 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серые.

Был одет в черную куртку и темно-серые брюки, обувь - черные сапоги, на голове - коричневая меховая кепка.

Пожилой мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Николая Володина, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

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Источник — фото «Лиза Алерт»
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