На крыше частного дома на ул. Ключевского нашли тело мужчины

21.12.2023 | 14:25

В Пензе в среду, 20 декабря, случилось ЧП в частном секторе. На улице Ключевского на крыше дома обнаружили тело пожилого мужчины.

Сообщение об этом поступило в пожарно-спасательный центр в 9:20.

Специалисты с помощью альпинистского снаряжения спустили с крыши тело пенсионера на спинальном щите, рассказали спасатели.

Его передали сотрудникам скорой помощи и полиции.

Как сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая, мужчина 1947 года рождения чистил от снега крышу дома, когда внезапно его самочувствие ухудшилось.

На теле пенсионера не обнаружили каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.

По факту случившегося проводят проверку.