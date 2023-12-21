Сетевое издание|18+|Четверг|21 дек 2023|18:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

На крыше частного дома на ул. Ключевского нашли тело мужчины

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе в среду, 20 декабря, случилось ЧП в частном секторе. На улице Ключевского на крыше дома обнаружили тело пожилого мужчины.

Сообщение об этом поступило в пожарно-спасательный центр в 9:20.

Специалисты с помощью альпинистского снаряжения спустили с крыши тело пенсионера на спинальном щите, рассказали спасатели.

Его передали сотрудникам скорой помощи и полиции.

Как сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая, мужчина 1947 года рождения чистил от снега крышу дома, когда внезапно его самочувствие ухудшилось.

На теле пенсионера не обнаружили каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.

По факту случившегося проводят проверку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Пензенского пожарно-спасательного центра
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте