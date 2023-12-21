Девочка из ЛНР умерла в поезде между Колышлеем и Сердобском

21.12.2023 | 11:15

Трагическое происшествие в поезде Тюмень - Адлер произошло между станциями Колышлей и Сердобск. Подробности о случившемся рассказали в Сердобской центральной районной больнице.

В четверг, 20 декабря, 125 детей из Луганской Народной Республики следовали в южном направлении. По неизвестным причинам в поезде умерла 12-летняя девочка. В Сердобске ее тело сняли с поезда и направили в бюро судебно-медицинской экспертизы в Пензу.

По тревоге были подняты врач-эпидемиолог, дежурный врач-педиатр и медицинская сестра приемного отделения. Сердобские медики осуществляли эстафетное сопровождение заболевших детей в поезде.

В пути до станции Ртищево они обследовали пассажиров вагона, где произошла трагедия. Всего осмотрели 66 человек, в том числе 47 детей. Было выявлено 25 температурящих пациентов в возрасте до 14 лет, которым проведено первичное обследование на коронавирусную инфекцию и оказана врачебная помощь.

В Саратовской области дети вместе с информацией о первичном обследовании и оказанной помощи были переданы местным коллегам.

Ранее стало известно, что по факту смерти ребенка в поезде возбуждено уголовное дело. Доклад о расследовании будет представлен главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.