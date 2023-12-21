Сетевое издание|18+|Четверг|21 дек 2023|13:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Девочка из ЛНР умерла в поезде между Колышлеем и Сердобском

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Трагическое происшествие в поезде Тюмень - Адлер произошло между станциями Колышлей и Сердобск. Подробности о случившемся рассказали в Сердобской центральной районной больнице.

В четверг, 20 декабря, 125 детей из Луганской Народной Республики следовали в южном направлении. По неизвестным причинам в поезде умерла 12-летняя девочка. В Сердобске ее тело сняли с поезда и направили в бюро судебно-медицинской экспертизы в Пензу.

По тревоге были подняты врач-эпидемиолог, дежурный врач-педиатр и медицинская сестра приемного отделения. Сердобские медики осуществляли эстафетное сопровождение заболевших детей в поезде.

В пути до станции Ртищево они обследовали пассажиров вагона, где произошла трагедия. Всего осмотрели 66 человек, в том числе 47 детей. Было выявлено 25 температурящих пациентов в возрасте до 14 лет, которым проведено первичное обследование на коронавирусную инфекцию и оказана врачебная помощь.

В Саратовской области дети вместе с информацией о первичном обследовании и оказанной помощи были переданы местным коллегам.

Ранее стало известно, что по факту смерти ребенка в поезде возбуждено уголовное дело. Доклад о расследовании будет представлен главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Сердобской ЦРБ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте